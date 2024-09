Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 90,30 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 90,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,55 EUR. Mit einem Wert von 90,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.082 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,52 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,534 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,75 EUR an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

