Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag schwächer

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 59,54 EUR. Bei 59,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 59,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.181 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,74 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 192,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 28.07.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,38 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group