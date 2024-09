Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 88,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 88,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.174 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. 10,65 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 37,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,534 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,13 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

