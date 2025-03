Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag fester

Kurs der Nemetschek SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 113,00 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 113,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 113,30 EUR. Bei 111,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.011 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 29,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 107,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren verdient

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels stärker