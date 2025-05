Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 122,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 122,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 123,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.736 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,45 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 282,81 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst

Nemetschek meldet deutliches Umsatzplus - Aktie in Grün