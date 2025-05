Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 120,70 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 120,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 119,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.435 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,98 Prozent. Bei 80,10 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 30.04.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

