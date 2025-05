Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 120,50 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 120,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 120,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,90 EUR. Bisher wurden heute 1.747 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,15 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,56 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 282,81 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 223,95 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

