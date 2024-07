Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 93,10 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 93,10 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 93,10 EUR. Bei 93,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 524 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit Abgaben von 40,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,539 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,62 EUR je Aktie.

