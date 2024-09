Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 89,15 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,90 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 735 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 98,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,72 Prozent.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,13 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,56 EUR je Aktie.

