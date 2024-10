Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag in Grün

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 101,00 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 101,00 EUR. Bei 102,20 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 100,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 14.065 Stück.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 1,46 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 61,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,526 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 227,69 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

