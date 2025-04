Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 107,40 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 107,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 106,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.464 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 14,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 26,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,624 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 290,89 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

