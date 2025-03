Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 115,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 115,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,60 EUR aus. Bei 115,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 587 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 125,50 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 8,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 79,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 31,10 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.03.2026 dürfte Nemetschek SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,54 EUR im Jahr 2024 aus.

