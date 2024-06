Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,05 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 90,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 92,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.190 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 38,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

