Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 87,65 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 87,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.501 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 12,04 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Abschläge von 36,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

