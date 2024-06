Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 91,25 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 91,25 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,95 EUR. Bei 91,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.334 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,62 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 86,13 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

