Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Montagmittag nach

Um 12:22 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 64,82 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,56 EUR nach. Bei 66,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.783 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 44,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,80 EUR am 17.06.2022. Abschläge von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 28.07.2022. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 203,85 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 165,90 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nemetschek SE am 27.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie gibt nach: Nemetschek will bereits 2024 Milliardenumsatz erzielen

So stuften die Analysten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Nemetschek-Aktie verbilligt sich: Nemetschek schlägt Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group