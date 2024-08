Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 92,35 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 92,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 92,45 EUR. Mit einem Wert von 91,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.153 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,33 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 39,88 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,537 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,75 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 227,69 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

