Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag fester

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 101,90 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,10 EUR zu. Bei 101,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.727 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 102,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 61,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,528 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,69 Mio. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu