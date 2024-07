Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

Nemetschek SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 90,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,8 Prozent auf 90,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 90,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 8,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 38,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,13 EUR.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Montagmittag zu

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen