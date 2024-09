Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag auf grünem Terrain

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 90,65 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 90,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 90,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,95 EUR. Bisher wurden heute 5.065 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit Abgaben von 38,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 07.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

