Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Nemetschek SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 101,70 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 101,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 101,80 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 101,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 721 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. 0,98 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 35,44 Prozent Luft nach unten.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,50 EUR.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester