Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 88,50 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 88,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.844 Aktien.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 10,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 37,27 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

