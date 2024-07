Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag in Rot

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 85,85 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 85,85 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,85 EUR. Bei 86,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.139 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 14,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,33 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,13 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

