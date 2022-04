Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Donnerstagmittag kräftig

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 80,40 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 87.275 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 30,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2021 bei 54,64 EUR. Mit Abgaben von 47,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 88,19 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 22.03.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 187,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 160,10 EUR umgesetzt.

Am 28.04.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

