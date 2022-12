Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 46,82 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 47,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 20.567 Stück.

Bei einem Wert von 115,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2021). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 59,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,44 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,81 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 202,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,30 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

