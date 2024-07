Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 87,35 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 87,35 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 87,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.347 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,42 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 36,44 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 89,13 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

