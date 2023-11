Neon Equity-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Portfolio angepasst

Ein Insider nimmt sich die Neon Equity-Aktie vor.

Am 23.11.2023 wurden bei Neon Equity Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 28.11.2023. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung bei Neon Equity fügte dem eigenen Portfolio 310 Neon Equity-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 23.11.2023 einen Wert von jeweils 8,69 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Neon Equity-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 8,60 EUR.

Die Neon Equity-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 2,40 Prozent bei 8,30 EUR.

Schon am 22.11.2023 stellte Neon Equity Invest GmbH Anteile zum Kauf. Die Führungskraft kaufte damals 585 Neon Equity-Aktien zu jeweils 8,70 EUR.

Redaktion finanzen.net