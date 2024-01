Neon Equity-Aktie: in enger Beziehung modifiziert eigenes Depot

Insider Portfolio

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Neon Equity-Aktie.

Am 03.01.2024 wurden bei Neon Equity Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 05.01.2024 bekannt gemacht. Neon Equity-in enger Beziehung Neon Equity Invest GmbH vergrößerte am 03.01.2024 die eigene Aktienposition. Neon Equity Invest GmbH erwarb 510 Aktien für je 8,35 EUR. Die Neon Equity-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,90 Prozent auf 8,25 EUR.

Das Papier von Neon Equity gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,20 Prozent auf 8,20 EUR abwärts.

Der vorangegangene Insidertrade von Neon Equity Invest GmbH wurde am 02.01.2024 gemeldet. Es wurde ein Kauf von 650 Neon Equity-Aktien zu je 8,42 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net