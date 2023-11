Neon Equity-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Portfolio angepasst

So änderte ein Insider seinen Anteil an Neon Equity.

Am 16.11.2023 tätigte bei Neon Equity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 20.11.2023 ein. Im Portfolio von Neon Equity-in enger Beziehung Neon Equity Invest GmbH kam es am 16.11.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 2.199 Aktien zu jeweils 9,01 EUR hinzu. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 3,50 Prozent auf 8,20 EUR.

Die Neon Equity-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,75 EUR.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 15.11.2023 Neon Equity-Anteile gehandelt. Neon Equity Invest GmbH fügte 2.070 Anteile zu jeweils 9,07 EUR dem eigenen Depot hinzu.

