Neotech Metals Aktie News: Bären lasten am Dienstagmittag auf Neotech Metals

Kurs der Neotech Metals

Die Aktie von Neotech Metals gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Neotech Metals-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 12,1 Prozent auf 0,835 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Neotech Metals-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 12,1 Prozent auf 0,835 EUR nach. In der Spitze büßte die Neotech Metals-Aktie bis auf 0,765 EUR ein. Bei 0,950 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 717.363 Neotech Metals-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net