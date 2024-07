Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,68 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 92,68 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 93,00 CHF. Bei 92,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 85.609 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 3,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,45 CHF an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

