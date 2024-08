Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 89,18 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 89,18 CHF zu. Bei 89,40 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,26 CHF. Bisher wurden via SIX SX 63.002 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (85,70 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 3,90 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,33 CHF an.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

