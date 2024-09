Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagnachmittag fester

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 86,88 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 86,88 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,38 CHF zu. Mit einem Wert von 87,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 992.331 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 108,08 CHF. Gewinne von 24,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,36 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,11 CHF aus. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 94,88 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,83 CHF im Jahr 2024 aus.

