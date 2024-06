Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 94,16 CHF ab.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 94,16 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 94,12 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2.315.411 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 bei 109,34 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 109,45 CHF.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

