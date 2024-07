Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag stärker

So bewegt sich Nestlé

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 88,36 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 88,36 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 88,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 66.455 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 108,08 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,32 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 85,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 103,10 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag stärker

Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester

SIX-Handel: SMI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain