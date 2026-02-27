DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.105 -2,9%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netanjahu: Angriff auf Iran wegen existenzieller Bedrohung

28.02.26 11:35 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will nach Darstellung seines Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit den neuen Angriffen im Iran gemeinsam mit den USA eine existenzielle Bedrohung durch Teheran beseitigen. "Es darf nicht zugelassen werden, dass sich das mörderische Terrorregime mit Atomwaffen ausrüstet, die es ihm ermöglichen würden, die gesamte Menschheit zu bedrohen", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Er danke dem US-Präsidenten Donald Trump "für seine historische Führung".

Wer­bung

"Unser gemeinsames Handeln wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das mutige iranische Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt", sagte der Regierungschef mit Blick auf die iranische Protestbewegung. "Die Zeit ist gekommen für alle Teile des iranischen Volkes (...), das Joch der Tyrannei abzuwerfen und ein freies, friedliebendes Iran zu schaffen."

Netanjahu rief die Bürger Israels dazu auf, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten. "In den kommenden Tagen der Operation "Brüllen des Löwen" werden wir alle Geduld und seelische Stärke benötigen."/le/DP/stk