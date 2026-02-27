Netanjahu: Angriff auf Iran wegen existenzieller Bedrohung

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will nach Darstellung seines Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit den neuen Angriffen im Iran gemeinsam mit den USA eine existenzielle Bedrohung durch Teheran beseitigen. "Es darf nicht zugelassen werden, dass sich das mörderische Terrorregime mit Atomwaffen ausrüstet, die es ihm ermöglichen würden, die gesamte Menschheit zu bedrohen", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Er danke dem US-Präsidenten Donald Trump "für seine historische Führung".

"Unser gemeinsames Handeln wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das mutige iranische Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt", sagte der Regierungschef mit Blick auf die iranische Protestbewegung. "Die Zeit ist gekommen für alle Teile des iranischen Volkes (...), das Joch der Tyrannei abzuwerfen und ein freies, friedliebendes Iran zu schaffen."

Netanjahu rief die Bürger Israels dazu auf, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten. "In den kommenden Tagen der Operation "Brüllen des Löwen" werden wir alle Geduld und seelische Stärke benötigen."/le/DP/stk