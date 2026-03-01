Netanjahu wünscht Iranern 'Jahr der Freiheit'

JERUSALEM/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich zum persischen Neujahrsfest an die Iraner gewandt und dem "mutigen iranischen Volk" ein "Jahr der Freiheit" und den Beginn neuer Hoffnung gewünscht. Kurz nach der Verkündung der gezielten Tötung führender iranischer Vertreter, darunter der Funktionär Ali Laridschani, gratulierte der Regierungschef den Iranern und Iranerinnen per Videobotschaft zu Neujahr.

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Netanjahu sagte in dem Video auf Persisch: "Frohes Norus (fest), lang lebe der Iran". Das persische Neujahr beginnt an diesem Freitag. Die Botschaft Netanjahus dürfte angesichts einer nahezu vollständigen Internetsperre im Iran kaum jemanden erreicht haben.

Der israelische Regierungschef hatte sich bereits mehrfach direkt an das iranische Volk gewandt und dabei zum Sturz der Führung in Teheran aufgerufen. Ende Februar hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Teheran greift seitdem Israel sowie Ziele in der Golfregion mit Raketen an./arb/DP/men