Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag freundlich

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 346,20 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 347,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.051 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 78,39 Prozent niedriger. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 299,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 487,86 USD.

Am 19.04.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.04.2022 erfolgen. Die Q2 2022-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 18.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

