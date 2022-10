Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Netflix konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 245,60 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,15 EUR zu. Bei 246,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,23 Prozent. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 57,56 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,75 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.970,14 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2022 veröffentlicht. Am 17.10.2023 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,12 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

September 2022: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com