Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 0,9 Prozent auf 351,15 EUR. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 351,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 356,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.828 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei 299,75 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 14,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 487,86 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6,64 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.04.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz auf den 18.07.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 14,37 USD im Jahr 2023 aus.

