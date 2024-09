Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 678,50 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 678,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 672,00 USD. Bei 673,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 69.588 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 711,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 4,80 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,73 USD am 19.10.2023. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 49,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 663,57 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 4,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 15.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,10 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

