Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Netflix befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 302,05 EUR ab. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 299,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 301,65 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.678 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 560,90 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 93,77 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 3,19 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.925,59 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.483,47 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.01.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

