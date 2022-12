Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 301,65 EUR nach. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 301,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 301,65 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 560,90 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 46,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit Abgaben von 93,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 292,00 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

