Netflix Aktie News: Netflix am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 185,68 EUR nach oben. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,74 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,98 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 2.501 Aktien.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 69,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,12 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 288,71 USD.

Am 19.04.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.867,77 USD im Vergleich zu 7.163,28 USD im Vorjahresquartal.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 19.07.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

