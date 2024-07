Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Netflix im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 684,09 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 684,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 681,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 686,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 80.667 Stück.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 697,42 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 49,61 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 571,88 USD.

Am 18.04.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Netflix am 18.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,41 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein