Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix bricht am Freitagnachmittag nach oben aus

Um 04:22 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 309,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 309,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.285 Netflix-Aktien.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 556,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,33 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 98,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.925,59 USD – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.483,47 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

