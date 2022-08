Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Freitagnachmittag

Um 04:22 Uhr sprang die Netflix-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 238,25 EUR zu. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 241,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.925 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Mit einem Zuwachs von 61,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 52,84 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.970,14 USD im Vergleich zu 7.341,78 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 17.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

Disney-Aktie "ins Straucheln geraten": Wells Fargo-Analyst rechnet dennoch mit Erholung des Mauskonzerns

Amazon-Aktie höher: Neuer kostenloser Streamingdienst in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix