Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 637,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 640,74 USD. Bei 638,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.893 Netflix-Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 697,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,38 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,73 USD am 19.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 84,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 663,57 USD.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Netflix am 15.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 USD je Netflix-Aktie belaufen.

