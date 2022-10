Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Nachmittag

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 222,60 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,10 EUR. Bisher wurden heute 7.940 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 617,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,25 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.341,78 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 17.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

