Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14.06.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 163,82 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,36 EUR nach. Bei 165,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.866 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 313,71 USD.

Am 19.04.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,75 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.867,77 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2022 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,99 USD je Aktie aus.

